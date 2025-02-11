2025-02-11 15:50:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ناشد عدد من الموظفين المقبولين ضمن "عقود 8099" الجهات المعنية للإسراع في استكمال إجراءات تسليم بطاقات "الماستر كارد" الخاصة برواتبهم، بعد مرور عدة أشهر على توقيع عقودهم ومباشرتهم العمل.

وأكد موظفون لوكالة شفق نيوز، أن "التأخير في تسليم البطاقات تسبب في عرقلة استلام مستحقاتنا المالية، مما وضعنا في ظروف معيشية صعبة"، مطالبين الجهات المختصة بـ"التدخل العاجل لحل المشكلة وضمان حقوقنا المالية في أسرع وقت".

و"عقود 8099" في الأنبار هي درجات وظيفية مؤقتة أُطلقت عام 2024 وفق قانون الموازنة الثلاثي 2023-2025، لتعيين الخريجين بعقود تمتد ثلاث سنوات وبراتب 300 ألف دينار شهريًا.

شملت التعيينات اختصاصات متعددة، مع تخصيص نسب محددة لذوي "الشهداء وضحايا الإرهاب وذوي الإعاقة".