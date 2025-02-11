انتشال جثتي طفلين من بركة مياه ثقيلة في بغداد

2025-02-11 15:50:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بانتشال جثتي طفلين من بركة مياه ثقيلة في بغداد، تابعة الى الشركة المنفذة لمجسرات البيجية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت بوجود حادث فقدان الطفلين من مواليد 2016، ضمن منطقة المنصور، وتم تشكيل فريق عمل وتعميم مواصفاتهما".

ولفت المصدر إلى أنه "بعد البحث عثر على جثتيهما متوفيين داخل بركة مياه ثقيلة تابعة الى الشركة المنفذة لمجسرات البيجية".

وبين المصدر أنه "تم انتشال الجثتين ونقلهما إلى الطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث".