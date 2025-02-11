عباس الشطري: انتصار حماس وكوفية تركي الفيصل
2025-02-11 16:00:07 - المصدر: راي اليوم
عباس الشطري
في المعارك الكبرى والحروب في التاريخ القديم والحديث والمعاصر تبرز دروس وعبر وتظهر مواقف بعضها تحسب على المواقف الانتهازية وبعضها يحسب على الذكاء وحسن التعامل مع الحدث واخرى تحسب بين هذا وذلك وغيرها وغيرها الكثير التي تظهر مايختزن في الذهن والعقل والاستراتيجية فتظهر المصالح على حقيقتها فالسياسة مصالح وليس هناك علاقات اخوية او قومية الا ماندر ومثالنا في ذلك الحرب العربية الاسلامية الاسرائيلية في غزة وجنوب لبنان واليمن وقصف المقاومة الاسلامية في العراق ومساهمتها في الحرب في هذه الحرب كانت هناك دول وحكومات تراقب بدقة مدى قدرة حماس ومحورها على الصمود ومدى قدرة اسرائيل على تحقيق انتصار ساحق يؤدي الى انكفاء المحور نكاية به وحقدا عليه ومعه القضية الفلسطينية عقودا من الزمن مايعطي اسرائيل فرصة تصفية ماتبقى من القضية.… [+]