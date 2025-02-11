وزير إيطالي: المنتدى الاقتصادي مع إقليم كردستان العراق فرصة لتعزيز التعاون

2025-02-11 16:00:08 - المصدر: اكي الإيطالية

روما-وصف وزير البيئة وأمن الطاقة في الحكومة الإيطالية جِلبيرتو بيكيتّو فراتين منتدى إقليم كردستان العراق- إيطاليا الاقتصادي المنعقد اليوم الثلاثاء بأنه “يمثل فرصة مفيدة لتعزيز تعاوننا الاقتصادي والمؤسسي أيضًا”. وأكد الوزير مخاطبا الثلاثاء المنتدى، الذي نظمته ممثلية كردستان في إيطاليا، برعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي واتحاد الصناعيين، بدعوة من الممثل الأعلى لحكومة إقليم كردستان في […]