تلفزيون الناصرية: المتحدث باسم مجلس ذي قار يعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل

شبكة أخبار الناصرية: أعلن المتحدث باسم مجلس محافظة ذي قار، في تصريح عاجل، عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية يوم الخميس المقبل، وذلك بمناسبة ذكرى مولد الإمام المهدي (عج). وأشار إلى أن هذا القرار يأتي لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للمشاركة في الاحتفالات الدينية بهذه المناسبة المباركة. انتهى.

