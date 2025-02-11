الداخلية تنفي أنباء منح حق الإقامة لضباط وقادة جيش السوري السابق

2025-02-11 16:05:02 - المصدر: واع

بغداد – واعنفت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، منح حق الإقامة لضباط وقادة الجيش السوري السابق.وقال الناطق باسم الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان تلقّته وكالة الأنباء العراقية (واع): “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن منح السلطات الحكومية العراقية حق ‘الإقامة المؤقتة لدواعٍ إنسانية’ لعشرات الضباط وقادة جيش النظام السوري السابق، الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من كانون الأول الماضي، بعد دخول قوات المعارضة إلى دمشق، ووافقت بغداد على دخولهم من معبر البوكمال الحدودي بعد نزع أسلحتهم”.وأضاف: “إننا، في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء جملةً وتفصيلًا، نؤكد أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية حصراً والابتعاد عن الشائعات المغرضة”.وتابع: “كما نؤكد أن وزارة الداخلية العراقية لم تقم بأي إجراء بشأن منح الإقامة، ولأي سبب كان، للضباط وقادة الجيش السوري السابق، كما يحاول البعض الترويج له”.