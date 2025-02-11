أحلامه لا تتوقف.. ديمبيلي يتطلع لكأس العالم للأندية

2025-02-11 16:05:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قالت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، إن نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي يتطلع للمشاركة والتألق بكأس العالم للأندية الصيف المقبل.

وشهد مشجعو سان جيرمان طفرة ديمبيلي خلال الموسم الحالي، إذ سجل لاعب برشلونة الإسباني السابق حتى الآن 21 هدفًا في جميع المسابقات، أكثر من مواسمه الثلاثة الأخيرة مجتمعة (17 هدفا)، حسبما أفاد الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال ديمبيلي لمحطة "بي إن سبورتس" التليفزيونية بعد أدائه الرائع ضد بريست: "هذا أمر جيد، لكنني أشعر اليوم أنه يجب تهنئة الفريق، وخاصة أولئك الذين قدموا التمريرات الحاسمة. كل ما كان علي فعله في الهدف الأول فقط هو وضع الكرة في الشباك".

وتابع النجم الفرنسي: "أشعر أنني بحالة جيدة في دور المهاجم، ومهمتي هي تسجيل الأهداف. لقد اعتدت اللعب على الجانب الأيمن من خط الوسط، ملتصقًا بالخط، ما يجعل تسجيل الأهداف أكثر صعوبة".

وتحول النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي من جناح مبدع إلى لاعب وسط هجومي حاسم، وخطف ديمبيلي الأضواء في أوروبا عندما سجل 3 أهداف (هاتريك) في مباراتين متتاليتين.

وجاء الهاتريك الأول بدوري أبطال أوروبا أمام شتوتجارت الألماني، فيما جاء الثاني بالدوري الفرنسي أمام بريست بعد 5 أيام فقط.

وبالنسبة للاعب معتاد على صناعة الأهداف أكثر من تسجيلها، فإن هذه الأرقام تبدو مفاجئة بالنظر إلى أن مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي سجل 6 أهداف فقط في 51 مباراة الموسم الماضي.

وصرح مدربه في باريس سان جيرمان لويس إنريكي: "إنه في أفضل حالاته في الوقت الحالي، من الواضح أن أرقامه تحسنت بالفعل مقارنة بمواسمه السابقة كلاعب محترف، ومع ذلك، فإننا ما زلنا ننتظر الكثير من عثمان".

من المعروف عن إنريكي براعته الإدارية، وصرامته، ومطالبه التي لا هوادة فيها، وهو أول مدرب يجعل ديمبيلي هدافًا.

وسجل ديمبيلي الآن 15 هدفًا في آخر 9 مباريات، بما في ذلك هدفين آخرين في الفوز 4-1 على موناكو بالدوري الفرنسي يوم الجمعة الماضي.



