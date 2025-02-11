أوروبا تتوعد ترامب: الرسوم لن تبقى دون رد مضاد

2025-02-11 16:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توعدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يومالثلاثاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برد "حازم ومتناسب" من الأوروبيينبعد قراره بفرض رسوم جمركية على الصلب والألمنيوم.

وقالت فون دير لاين في بيان، إن "الرسوم الجمركية غير المبررة المفروضةعلى الاتحاد الأوروبي لن تبقى دون رد: إنها تستدعي تدابير مضادة حازمة ومتناسبة".

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الاثنين مرسوما حدد بموجبه بدءتطبيق الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم"بدون استثناءات" اعتبارا من 12 آذار/مارس.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية "أسفها الشديد" لهذا القرار.

ألمانيا تحذر من المسار الخاطئ

كما أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن دول التكتل الأوروبي سترد"بشكل جماعي" على هذه الرسوم.

وقال المستشار المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في الجلسة الأخيرة للبرلمانالاتحادي (بوندستاج) خلال هذه الفترة التشريعية: "إذا لم تترك لنا الولايات المتحدةأي خيار آخر، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يرد على ذلك بصورة موحدة"، مضيفا أن الاتحادالأوروبي لديه القوة اللازمة للقيام بذلك باعتباره أكبر سوق في العالم بتعداد سكانيبلغ 450 مليون نسمة.

وقال: "لكنني آمل أن ننجو من المسار الخاطئ المتمثل في الرسوم الجمركيةوالرسوم المضادة. الحروب التجارية دائماً ما تنتهي بخسارة الطرفين للرخاء".

فرنسا.. علينا الرد بشكل حازم

من جانبه، قال وزير الصناعة الفرنسي، مارك فيراسي، في مقابلة مع قناة تي.إف1التلفزيونية إنه يتعين على أوروبا أن ترد بشكل حازم وموحد على الرسوم الجمركية للرئيسالأمريكي دونالد ترامب، وأضاف أنه يأمل أن يأتي هذا الرد قريبا.

والمفوضية الأوروبية هي الجهة الوحيدة المختصة بالتفاوض على اتفاقات التجارةأو اتخاذ القرارات بشأن الرسوم الجمركية، نيابة عن الدول السبع والعشرين التي تقومبدورها بالمصادقة على هذه القرارات.

واعتبر المفوض الأوروبي للتجارة الدولية ماروس سيفكوفيتش "أنه سيناريويمثل خسارة متبادلة".

ومن المرجح بالتالي أن يكون للرسوم الجمركية الجديدة تأثير كبير على صناعةالصلب الأوروبية التي تضررت أصلاً جراء المنافسة الدولية.

وأكد دبلوماسي أوروبي، اليوم الثلاثاء، "لقد مررنا بهذا من قبل"خلال رئاسة ترامب الأولى، "لذا فإن المفوضية تعرف ما يجب القيام به".

وسبق أن فرض ترامب خلال ولايته الأولى بين 2017 و2021 رسوما جمركية مشددةعلى الصلب والألمنيوم بهدف حماية الصناعة الأميركية، مندداً بمنافسة غير نزيهة من دولآسيوية وأوروبية.

ومن المقرر أن تلتقي فون دير لاين نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، اليومالثلاثاء، على هامش قمة باريس للذكاء الاصطناعي التي تنظمها فرنسا والهند.