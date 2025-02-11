السامرائي يؤكد ضرورة تعزيز الشراكة الستراتيجية بين العراق وأمريكا

2025-02-11 17:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس تحالف العزم، مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء، (11 شباط 2025)، في مكتبه ببغداد، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى العراق، دانيال روبنستين، العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وناقش الجانبان بحسب بيان لتحالف العزم، تلقته "بغداد اليوم"، "التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وأهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار".

وأكد السامرائي "على ضرورة تعزيز الشراكة الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في دعم استقرار العراق وسيادته".

من جانبه، شدد القائم بأعمال السفارة الأمريكية على إلتزام بلاده بدعم العراق، وتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، وفقاً للبيان.