"لن نتوقف".. معلمو السليمانية يعلقون إضرابهم عن الطعام (صور)

2025-02-11 17:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر المحتجون المضربون عن الطعام فيالسليمانية، يوم الثلاثاء، تعليق إضرابهم، نتيجة لتدهور حالتهم الصحية وفقًالتقارير اللجان الطبية، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وقال محمد أحمد، أحد المشاركين في الاحتجاجلمراسل وكالة شفق نيوز، إن "تعليق الإضراب لا يعني إنهاء الحراك، بل هو خطوةجديدة نحو تصعيد الاحتجاجات بطرق سلمية أخرى".

وأضاف "لن نتوقف حتى تتم الاستجابةلمطالبنا، سنواصل تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، لأن حقوقنا ليست قابلةللتجاهل أو التأجيل".

وشهدت الأيام الماضية تضامنًا شعبيًا واسعًا معالمحتجين، الذين اتخذوا من الإضراب عن الطعام وسيلةً للضغط على حكومة إقليمكوردستان من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، وعلى رأسها صرف رواتبهم المدخرة، وحلالإشكالات المالية العالقة بين بغداد وأربيل، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشيةللمواطنين.

ومع خروج المضربين من ساحة الاعتصام إلىالمستشفى، يستعد المحتجون في السليمانية لجولة جديدة من الفعاليات السلمية خلالالأيام المقبلة، في رسالة واضحة بأن نضالهم مستمر حتى تحقيق مطالبهم العادلة وضمانحياة كريمة لأبناء الإقليم.