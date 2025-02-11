حكومة كوردستان والتعاون الخليجي يؤكدان على احترام حقوق الشعب الكوردي

2025-02-11 17:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عن اجتماع بين رئيس الحكومة مسرور بارزاني، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البدوي، على هامش مشاركتهما في أعمال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي.

وبحسب بيان صدر عن حكومة الاقليم، ورد الى وكالة شفق نيوز، فقد شارك في الاجتماع نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني.

وأكدت حكومة الإقليم على أهمية تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان ودول مجلس التعاون الخليجي بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية والازدهار في المنطقة.

كما تناول الجانبان تطورات الأوضاع في سوريا، حيث شددوا على ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، مع التأكيد على احترام حقوق الشعب الكوردي وسائر المكونات السورية.