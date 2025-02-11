2025-02-11 17:27:05 - المصدر: ايشان

قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، والتي مررت بـ “سلة واحدة”. وقال رئيس المحكمة جاسم العميري، خلال جلسة علنية للنظر بالقوانين الثلاثة، تابعتها منصة “إيشان”، إن “الدستور يرسم القواعد ويقيم عليها نظام الحكم ويحدد السلطات ويضع الحدود والقيود ويقرر الحريات والحقوق العامة والخاصة […]

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية ترد الطعن بجلسة “السلة الواحدة” وتلغي أمرها الولائي يإيقاف قوانينها أولاً على ايشان.



