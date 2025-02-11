2025-02-11 17:27:05 - المصدر: ايشان

استغل جيش الاحتلال، انشغال أحمد الشرع بـ “كرسي الرئاسة” الذي جعله يغض البصر عن الخروقات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، بعد إقامة منطقة أمنية وبناء 9 مواقع عسكرية. ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن الكيان أقام بهدوء شديد منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، وإنه لا يوجد في الوقت الراهن تاريخ نهائي لاستمرار الاحتفاظ بتلك المنطقة. وأضافت، أن […]

ظهرت المقالة الكيان يستغل انشغال الشرع بـ”كرسي الرئاسة” ويخطط للبقاء داخل الأراضي السورية أولاً على ايشان.



