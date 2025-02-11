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الكيان يستغل انشغال الشرع بـ”كرسي الرئاسة” ويخطط للبقاء داخل الأراضي السورية

الكيان يستغل انشغال الشرع بـ”كرسي الرئاسة” ويخطط للبقاء داخل الأراضي السورية
الكيان يستغل انشغال الشرع بـ”كرسي الرئاسة” ويخطط للبقاء داخل الأراضي السورية
2025-02-11 17:27:05 - المصدر: ايشان

استغل جيش الاحتلال، انشغال أحمد الشرع بـ “كرسي الرئاسة” الذي جعله يغض البصر عن الخروقات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، بعد إقامة منطقة أمنية وبناء 9 مواقع عسكرية. ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن الكيان أقام بهدوء شديد منطقة أمنية داخل الأراضي السورية، وإنه لا يوجد في الوقت الراهن تاريخ نهائي لاستمرار الاحتفاظ بتلك المنطقة. وأضافت، أن […]

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الكيان يستغل انشغال الشرع بـ”كرسي الرئاسة” ويخطط للبقاء داخل الأراضي السورية

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