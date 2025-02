2025-02-11 17:36:05 - المصدر: جمار

منذ عام 2016 حتى الآن، ارتفعت تكاليف أجور النائب الواحد بنسبة 50 بالمئة، وهي مبالغ تُدفع من خزينة الدولة إلى برلمان متّهم بأنه عديم الفائدة..

عن التكلفة المليارية للبرلمان العراقي..

