العمليات المشتركة: إطلاق حملة لغلق جميع الكراجات المخالفة للضوابط في بغداد

2025-02-11 17:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة لغلق جميع الكراجات المخالفة للضوابط في بغداد.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه "من خلال التوجيهات الصادرة من الجهات العليا، والتأكيد على ضرورة تنظيم انسيابية حركة السير والمرور، باشرت مفارز مديرية المرور العامة المتمثلة بمنتسبيها بالاشتراك مع جميع الجهات الساندة، ومنها قيادة عمليات بغداد والتشكيلات الأمنية الأخرى، وبالتنسيق مع أمانة العاصمة بغداد، حملة لغلق جميع الكراجات المخالفة للضوابط، ومحاسبة الاشخاص الذين يستغلون الأرصفة مقابل مبالغ مالية".وأضاف البيان، أن "الحملة تضمنت ايضا محاسبة ومنع أصحاب المحال التجارية من وضع (الكبابيس) أمام محلاتهم، والتشديد على منع الوقوف في السايد الثاني من الشارع".ودعت القيادة، "المواطنين الى الالتزام بالقوانين والتعليمات والارشادات المرورية، والتعاون مع رجل المرور لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية".