المستشار في الديوان الأميري يبحث في بغداد سبل تسوية الملفات الثنائية المتبقية بين البلدين

2025-02-11 19:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 11 - 2 (كونا) -- بحث المستشار في الديوان الأميري محمد أبو الحسن مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني سبل تسوية الملفات الثنائية المتبقية بين البلدين اليوم الثلاثاء.وقال السفير الكويتي لدى العراق حسن زمان الذي حضر اللقاء لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أبو الحسن نقل تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح إلى رئيس الوزراء العراقي.وأوضح ان اللقاء شهد تأكيد الطرفين ضرورة استمرار الحوار بين البلدين بوصفه السبيل الأمثل لتسوية الملفات المتبقية.وذكر السفير الكويتي ان تلك الملفات ستتم مناقشتها أثناء اجتماعات اللجان الفنية المشتركة التي ستنطلق قريبا وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الحوارات والمباحثات الثنائية. (النهاية) ع ح ه / ف س