مبيعات كوكاكولا تتجاوز 11 مليار دولار في الربع الرابع بفضل ارتفاع الطلب

2025-02-11 19:00:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة كوكاكولا، الثلاثاء، عن أرباح وإيرادات ربع سنوية تجاوزت توقعات المحللين، مدفوعة بارتفاع الطلب العالمي على مشروباتها. وارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 3 في تعاملات ما قبل السوق. نتائج كوكاكولا للربع المنتهي في 31 كانون الأول مقارنة بتوقعات وول ستريت وفقاً لمسح أجرته LSEG: ربحية السهم: 55 سنتاً بعد التعديل مقابل 52 سنتاً متوقعة. الإيرادات: 11.54 مليار دولار مقابل 10.68 مليار دولار متوقعة. أسعار منتجات كوكاكولا سجلت الشركة صافي دخل عائداً للمساهمين بلغ 2.20 مليار دولار، أو 51 سنتاً للسهم الواحد، مقارنة بـ 1.97 مليار دولار، أو 46 سنتاً للسهم الواحد في الفترة نفسها من العام السابق. وباستثناء تكاليف إعادة الهيكلة وأرباح إعادة الامتيازات وعناصر أخرى، بلغت ربحية السهم المعدلة 55 سنتاً. وارتفعت المبيعات الصافية بنسبة 6 لتصل إلى 11.54 مليار دولار. أما الإيرادات العضوية، التي تستثني عمليات الاستحواذ والتصفية وتأثيرات العملات الأجنبية، فقد نمت بنسبة 14 في الربع الأخير، مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع الأسعار. حيث زادت أسعار منتجات كوكاكولا بنسبة 9 خلال الفترة، جاء 4 منها من الأسواق التي تعاني من تضخم مفرط، بينما جاء الباقي من رفع الأسعار وتحسين مزيج المنتجات، مما يعني أن العملاء اشتروا منتجات ذات تكلفة أعلى. ارتفاع الطلب رغم ارتفاع الأسعار في الوقت الذي تعتمد فيه معظم شركات السلع الاستهلاكية، بما في ذلك المنافس بيبسيكو، على رفع الأسعار لتعويض تراجع الطلب، شهدت كوكاكولا نمواً فعلياً في حجم مبيعاتها. ارتفع حجم المبيعات الإجمالي بنسبة 2، معوضاً التراجع الذي شهدته الشركة في الربع السابق. عزت الشركة هذا النمو إلى زيادة الطلب في الصين والبرازيل والولايات المتحدة. سجلت أقسام المياه والمشروبات الرياضة والقهوة والشاي في شركة كوكا كولا نمواً في الحجم بنسبة 2. كما سجلت المياه، التي تشمل علامتها التجارية Smartwater، والشاي زيادة في الطلب، لكن حجم المشروبات الرياضية والقهوة انخفض في الربع. شهدت أقسام العصائر ومنتجات الألبان ذات القيمة المضافة والمشروبات النباتية في شركة كوكا كولا انكماشاً في الحجم بنسبة 1. وقالت الشركة إن الانخفاضات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تعوض النمو في أميركا الشمالية. بالنظر إلى عام 2025، تتوقع شركة كوكا كولا أن تنمو الإيرادات العضوية بنسبة 5 إلى 6. كما تتوقع الشركة أن ترتفع الأرباح القابلة للمقارنة لكل سهم بنسبة 2 إلى 3، والتي تشمل رياحاً معاكسة بنسبة 6 إلى 7 من سعر الصرف ورياحاً معاكسة طفيفة من عمليات الاستحواذ والتصفية والتغييرات الهيكلية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام