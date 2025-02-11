الاتحاد الخليجي يكشف تفاصيل جديدة بطولة "قدامى اللاعبين" ويؤكد: جميع الفرق جاهزة

2025-02-11 19:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنالاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عنالتفاصيل الكاملة لبطولة كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين، فيما بين أن جميعالفرق أبدت جاهزيتها للمنافسة.

وقال حسن مطر السويدي، رئيس لجنة قدامىاللاعبين، في مؤتمر صحفي عقد بالكويت، إن "البطولة كان من المقرر إقامتها علىهامش بطولة كأس الخليج (خليجي 26)، إلا أن القائمين على البطولة ارتأوا أن تُقامفي شهر فبراير، بالتزامن مع المناسبات الوطنية لدولة الكويت، مما يضفي عليهاطابعًا احتفاليًا خاصًا".

وأضاف "تم اعتماد الاسم الجديد للبطولة،بعد أن رأت أن (كأس الخليج الأولى لقدامى اللاعبين) هو الاسم الأنسب بدلاً من (بطولةأساطير الخليج)، كما تم اعتماد جدول مباريات البطولة، التي ستنطلق يوم 22 بدلا من20 فبراير وتستمر حتى 26 من الشهر ذاته".

وبدوره اكد محسن مصبح، عضو اللجنة، خلالالمؤتمر الصحفي، أن "جميع الفرق المشاركة أبدت جاهزيتها للمنافسة، مع تحديديوم 20 فبراير كموعد نهائي لإرسال القوائم النهائية للمنتخبات. كما تم الكشف عنالجوائز المالية المخصصة للبطولة، حيث سيحصل: الفريق البطل على 200 ألف دولار، وصيفالبطولة على 150 ألف دولار، أفضل لاعب على 50 ألف ريال قطري، هداف البطولة على 50ألف ريال قطري، أفضل حارس مرمى على 50 ألف ريال قطري".

كما بين أنه "في إطار الاستعدادات التنظيمية،قامت اللجنة بزيارة ملاعب البطولة، حيث ستقام المباريات على ملعب جابر المبارك صلبيخات، فيما ستكون الملاعب الخارجية في استادجابر الأحمد الصباح مخصصة للتدريبات".