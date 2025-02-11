مذكرة لإنشاء مشروع سياحي خلال أول منتدى اقتصادي بين كوردستان وإيطاليا

2025-02-11 19:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة أربيل، يوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين "Visit Kurdistan" وشركة إيطاليةلإنشاء مشروع سياحي في منطقة سوران بإقليم كوردستان، فيما أكد القنصل العام الإيطاليفي كوردستان، أن الإقليم منطقة آمنة تتمتع بفرص استثمارية كبيرة في جميع القطاعات.

جاء ذلك خلال انطلاق أول منتدى اقتصادي بين إيطاليا وإقليم كوردستان فيالبرلمان الإيطالي بروما، بهدف العمل المشترك في مختلف القطاعات والاستثمار المتبادل،ويستمر المنتدى لمدة يومين.

وحضر المنتدى عدد من المسؤولين من كلا الحكومتين والمستثمرين ورجال الأعمالمن الجانبين، حيث قُدمت عدة كلمات حول توسيع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

وذكر عضو المجلس التنفيذي وممثل غرفة تجارة وصناعة أربيل، لاوند ممندي،في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن هذا المنتدى يُعقد لتحويل العلاقة السياسية القويةبين إيطاليا وإقليم كوردستان إلى علاقات اقتصادية وتجارية موسعة.

وأضاف ممندي، أن المنتدى يهدف إلى اتخاذ خطوات إضافية في استغلال فرص الاستثماربين الجانبين وتعزيز العلاقات والتبادل التجاري.

وخلال هذا المؤتمر، ألقى القنصل العام الإيطالي في كوردستان، توماسو سانسوني،كلمة أشاد فيها بالأمن والاستقرار في إقليم كوردستان، وقال إنها منطقة آمنة ومستقرةوتتمتع بفرص استثمارية كبيرة في جميع القطاعات، داعياً الشركات والمستثمرين من بلادهللاستثمار في كوردستان.

وفي اليوم الأول من المنتدى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين "Visit Kurdistan" وشركة إيطاليةلتطوير القطاع السياحي في إقليم كوردستان، خاصة لإنشاء مشروع سياحي في منطقة سوران،والمقرر أن تبدأ الشركة عملياتها خلال الأشهر الستة المقبلة.

كما سيتم تنظيم عشاء في مساء اليوم الأول من المنتدى للمستثمرين ورجالالأعمال وأصحاب الشركات المشاركين من كلا الجانبين، وستُعقد لقاءات B2B.

يذكر أن المنتدى حضره من جانب إقليم كوردستان: وزير الزراعة والموارد المائيةفي حكومة إقليم كوردستان، بيكرد طالباني، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية لحكومة إقليمكوردستان، سفين ديزيي، ورئيس هيئة الاستثمار، محمد شكري، وعضو المجلس التنفيذي وممثلغرفة تجارة وصناعة أربيل، لاوند ممندي، والممثل السامي لحكومة إقليم كوردستان في إيطاليا،ريزان قادر آغا، ورؤساء غرف تجارة السليمانية، دهوك وحلبجة.

وحضر المنتدى من الجانب الإيطالي: وزير البيئة والأمن الدولي الإيطالي، جيلبرتو بيكيتوفراتين، ووكيل وزارة الزراعة الإيطالية، لويجي دي رامو، ومستشار رئيس الوزراء الإيطالي،روبرتو دي رامو، وممثل وزارة الخارجية الإيطالية، ماورو باتوتشي، والقنصل العام الإيطاليفي كوردستان، توماسو سانسوني.