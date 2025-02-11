طائرات تركية تقصف مواقع لحزب العمال الكوردستاني في دهوك

2025-02-11 19:15:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في دهوك، يوم الثلاثاء، بأن طائرات حربية تركية نفذت غارة جوية على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في قرية گرگاش الموجودة على سفح سلسلة جبل گارة شمال المحافظة.

وأضاف المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن القصف استهدف عناصر حزب العمال الكوردستاني الذين يتحصنون في القرى التي أخليت من سكانها بسبب الصراع المسلح بين القوات التركية والحزب.

واشار المصدر الى انه من الصعب التأكد من حجم الخسائر الناجمة عن القصف، نظرا لعدم القدرة على الوصول إلى المنطقة بسبب اسباب امنية.