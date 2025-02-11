2025-02-11 20:20:10 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حذرت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستينا غيورغييفا، يوم الثلاثاء،من أن الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير "تسونامي" على سوق العمل.

وقالتغيورغييفا خلال كلمتها في القمة العالمية للحكومات في دبي، إن الذكاء الاصطناعي فيالاقتصادات المتقدمة، سيعزز الوظائف بنسبة 60% في فترة قصيرة وستصبح أكثر كفاءة،أو أنها قد تصبح هجينة وقد تختفي تماماً.

وأضافتأن تلك النسبة ستكون 40% في الاقتصادات النامية و26% في البلدان منخفضة الدخل.

وأشارتإلى أن الدول الفقيرة محرومة من "عامل قوي لزيادة الإنتاجية"، المتمثلفي الذكاء الاصطناعي.

وتعقدقمة الحكومات العالمية في دبي، في الفترة بين 11 و13 شباط/ فبراير الجاري، حيثيشارك فيها أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 80 منظمة دولية، و140 وفداحكوميا، وأكثر من ستة آلاف مشارك، من بينهم خبراء عالميون بارزون.