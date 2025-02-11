غياب توقيع أميركا وبريطانيا عن إعلان قمة الذكاء الاصطناعي بفرنسا

2025-02-11 20:20:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

غاب التوقيع الأميركي والبريطاني على إعلان قمة الذكاء الاصطناعي بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي جاء تحت عنوان بيان بشأن الذكاء الاصطناعي الشامل والمستدام. ويتضمن إعلان القمة، الصادر اليوم الثلاثاء، أن تشمل الأولويات ضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي مفتوحاً وشاملاً وشفافاً وأخلاقياً وآمناً وجديراً بالثقة، مع مراعاة الأطر الدولية للجميع كما يتضمن الإعلان وجعل الذكاء الاصطناعي مستداماً للبشر وللكوكب. ولم تكشف أميركا حتى الآن عن سبب عدم توقيعها على إعلان القمة، بحسب وكالة رويترز. وذكر متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أن بريطانيا تواصل المباحثات، وأنها ستنضم إلى مبادرات أخرى وستواصل العمل مع شركائها، بما فيهم فرنسا. وقال: لن نشارك أبداً إلا في المبادرات التي تخدم المصلحة الوطنية لبريطانيا. من جانبه، ذكرت الرئاسة الفرنسية الإليزيه أن دولاً أخرى قد توقع على الإعلان خلال الساعات التالية للقمة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام