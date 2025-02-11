جيروم باول: الفدرالي الأميركي قد يخفض الفائدة في هاتين الحالتين

2025-02-11 20:20:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قال رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، اليوم الثلاثاء، إن الفدرالي ليس في حاجة إلى العجلة من أجل تعديل السياسة النقدية الأميركية. وذكر باول، خلال شهادته أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ بالكونغرس الأميركي، أنه ليس هناك داعٍ لخفض الفائدة بالنظر إلى الاقتصاد القوي بشكل عام، مع تراجع البطالة، إلى جانب أن التضخم لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي عند 2. وأشار رئيس الفدرالي إلى أن السياسة النقدية في وضع جيد وتستطيع التعامل مع المخاطر وأوجه الغموض. وأضاف: يمكننا إبقاء القيود على السياسة النقدية لفترة أطول إذا ظل الاقتصاد قوياً ولم ينخفض التضخم صوب 2، بحسب وكالة رويترز. وذكر رئيس الاحتياطي الفدرالي أن البنك المركزي قد ييسر سياسته النقدية في حالة ضعف سوق العمل بشكل غير متوقع، وإذا تراجع التضخم أسرع من التوقعات. وقال باول: الاقتصاد الأميركي قوي بشكل عام والتضخم يقترب من هدف 2 لكنه لا يزال مرتفعاً نوعاً ما. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام