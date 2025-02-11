المالية الاتحادية تطلب تنفيذ 3 نقاط لتمويل رواتب اقليم كوردستان.. وثيقة

2025-02-11 20:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ طلبت وزارة المالية الاتحادية، يومالثلاثاء، من حكومة إقليم كوردستان إرسال معلومات الموظفين والمتقاعدين، وفقاللآلية التي وضعتها المحكمة العليا وتحويل الإيرادات غير النفطية، بغية صرفالرواتب.

وجاء في كتاب صادر عن الوزارة، وموجه إلىممثلية حكومة إقليم كوردستان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، "تزويدنا بكتبتمويل رواتب شهر كانون الثاني 2025 لموظفي الإقليم، وإكمال إرسال بيانات توطينموظفي الإقليم وفقا للآلية التي وضعتها المحكمة الاتحادية".

وفيه أيضا "تحويل الإيرادات غير النفطيةلشهر كانون الثاني 2025، في حساب الوزارة لدى البنك العراقي".

وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليمكوردستان، أعلنت يوم أمس، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليمبشأن تنفيذ قانون رقم 9 لعام 2014 الخاص بمستحقات الموظفين.

وقضية دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستانكانت من أبرز الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، حيثكانت هناك صعوبة في تطبيق القانون الخاص بتوزيع الرواتب، ما أدى إلى تأخر دفعالمستحقات لفترات طويلة. لكن الجهود الأخيرة بين الجانبين تبشر بحل قريب لهذهالأزمة، مع التزام الجانبين بتطبيق القانون بشكل يضمن حقوق الموظفين ويحسن الوضعالمالي للمنطقة.



