2025-02-11 20:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وقيادة شرطة محافظة واسط، يوم الثلاثاء، الاطاحة بمتهم ينتمي الى جماعة "العليَّ اللهية"، مشيرة الى أنه يشرف على إجراء قرعة عمليات الانتحار (القربان).

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز شعبة مكافحة الإجرام في شمال محافظة واسط تمكنت من القبض على متهم ينتمي إلى إحدى الحركات الدينية المنحرفة التي تطلق على نفسها (العليَّ اللهية)، مبينة أن القبض تم خلال عملية أمنية متميزة، واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة.

وأضافت، أنه بعد إجراء التحقيق معه، اعترف بأنه كان يشرف على إجراء قرعة عمليات الانتحار لدى جماعة (القربان) التي بموجبها يتم اختيار الشخص الذي يشنق نفسه حتى المـوت، ويقوم بإقناع الشباب بالانضمام إلى هذه الحركة المتطرفة، ويتلقى دعماً مالياً من خارج العراق.

وأشارت إلى إحالته إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وجماعة "القربان" هي مجموعة دينية متطرفة ظهرت في العراق، وتُعرف أيضًا بـ"العلي اللهية"، تروج لأفكار منحرفة، حيث يعتقد أتباعها بألوهية الإمام علي بن أبي طالب، وتدعو إلى التضحية بالنفس في مناسبات دينية.

تُنفذ الجماعة طقوسًا غريبة، منها إجراء "قرعة القربان" لاختيار الأفراد الراغبين في التضحية بأنفسهم.

في تموز 2024، ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 39 من عناصر الجماعة في محافظات واسط، البصرة، المثنى، والديوانية، بعد تنفيذهم طقوسًا متطرفة، بما في ذلك محاولات انتحار.

وتُعتبر "جماعة القربان" محظورة في العراق، حيث يُجرّم الدستور والقوانين العراقية الانتماء إلى جماعات تروج لأفكار متطرفة أو تدعو إلى العنف.