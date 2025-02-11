2025-02-11 20:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلن السفير الكويتي لدى العراق، حسن زمان، يوم الثلاثاء، أن اجتماعاتاللجان الفنية المشتركة بين البلدين ستنطلق قريباً، والمرحلة المقبلة ستشهد المزيدمن المباحثات.

وذكرتوكالة الأنباء الكويتية، أن المستشار في الديوان الأميري الكويتي، محمد أبو الحسن،بحث مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني سبل تسوية الملفات الثنائية المتبقيةبين البلدين.

بدورهقال السفير الكويتي لدى العراق، حسن زمان، الذي حضر اللقاء إن أبو الحسن نقل تحياتأمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس الوزراءالشيخ أحمد العبد الله، إلى رئيس الوزراء العراقي.

وأوضحأن اللقاء شهد تأكيد الطرفين على ضرورة استمرار الحوار بين البلدين بوصفه السبيلالأمثل لتسوية الملفات المتبقية.

وذكرالسفير الكويتي أن تلك الملفات ستتم مناقشتها أثناء اجتماعات اللجان الفنيةالمشتركة التي ستنطلق قريباً، وأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الحواراتوالمباحثات الثنائية.