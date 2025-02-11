قرار حكومي.. زيادة ضخمة في تمويل "الرشيد" وطباعة الدفاتر الامتحانية خارج العراق

2025-02-11 20:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء العراقي، يومالثلاثاء، رفع رأس مال مصرف الرشيد من ملياري دينار إلى 50 مليار دينار، فضلا عنموافقته على طبع الدفاتر الامتحانية خارج العراق لمدة سنة واحدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيانورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسةالاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة القضايا العامة في البلاد،كما تم استعراض أهم الملفات الاقتصادية والخدمية، بجانب البحث في أولويات تنفيذ البرنامجالحكومي، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القراراتبشأنها".

وأضاف "وضمن النهج الحكومي المتواصللاستكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة، جرت الموافقة على ما يأتي، زيادة مبلغالاحتياط لمكون (المجمع السكني في محافظة الديوانية/ السنية) وزيادة الكلفة الكليةومبلغ الإشراف للمشروع، زيادة مبلغ الاحتياط لمشروع (المجمع السكني في محافظةنينوى/ قضاء تلعفر)، زيادة مبلغ الاحتياط لمقاولة (مجاري الحمدانية بطاقة (14000م3/ يوم) تسليم مفتاح)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع".

وفيما يخص إتمام مشاريع البنى التحتية لقضاءسامراء، وافق المجلس على "تأليف لجنة لتنفيذ مشروع البنى التحتية لمدينةسامراء برئاسة السيد وزير الإعمار والإسكان، وعضوية السادة محافظ صلاح الدين،ومدير عام المجاري ومدير عام التخطيط ومدير دائرة العقود في وزارة الإعماروالإسكان، وقائممقام قضاء سامراء ومديري الدوائر الخدمية للقضاء واللجنةالتحضيرية".

وبين أن "اللجنة تتولى المهام الآتية،أعمال لجنة المراجعة والمصادقة المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2لسنة 2014)، والإشراف على المشروع في كل مراحله ولحين إنجازه، الصلاحيات الممنوحةبموجب موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء وفق كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء، المؤرخ في22 كانون الأول 2024، توجيه دعوة إلى شركة استشارية رصينة، ويفضل أن تكون أجنبية،لغرض تدقيق التصاميم والإشراف على التنفيذ، على أن يتمّ إدراج مكون مستقل للمشروع،تحديد الشركات المتخصصة التي توجه لها الدعوات، وإعداد محضر إحالة، بأسلوب تصميموتنفيذ وبموجب موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء".

وبشأن القطاع الصناعي، وافق المجلس على"تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024)، باستثناء المشروعات الاستثماريةالصناعية الحاصلة على إجازة استثمارية وفقًا لقانون الاستثمار (13 لسنة 2006)المعدل من أحكامه، والاكتفاء بالنصوص الواردة في قانون الاستثمار المذكور آنفًا،ونظام بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام، لأغراض الاستثمار والمساطحةعليها (6 لسنة 2017)، وقرار مجلس الوزراء (234 لسنة 2019)، مع تعديله الذي يشترطلنقل ملكية المشروع الصناعي بأن يكون قد مضى على تشغيله التجاري مدة لا تقل عن (3)سنوات حدًا أدنى؛ لضمان تنفيذ المشروع والتحقق من جدية المستثمر".

كما وافق المجلس على "زيادة رأس مال مصرفالرشيد من (2) مليار دينار إلى (50) مليار دينار، من حساب احتياطي التوسعاتللمصرف، استنادًا إلى أحكام قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدل، وتتولىوزارة المالية أخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في أعلاه".

وتابع البيان أن "المجلس وافق على تخويلوزيرة المالية صلاحية توقيع ملحق عقد مع المستشار القانوني لوزارة المالية (مؤسسةكليري كوتلب)، استنادًا إلى نص الفقرة (15) من العقد الأصلي لعمل المؤسسة مستشارًاقانونيًا، في ما يتعلق بموضوع الضمانات السيادية، استثناءً من تعليمات تنفيذالعقود الحكومية (2 لسنة 2014)".

وفي الملف الغذائي "تمت الموافقة على بيعالحنطة المحلية بسعر (410) آلاف دينار للطن الواحد إلى المطاحن الأهلية، من فائضخزين الشركة العامة لتجارة الحبوب".

وفي إطار جهود حماية المنتوج المحلي، وافقالمجلس على "فرض رسم جمركي إضافي بنسبة (40%) من وحدة قياس منتج (رولPET) مصنوع من حبيبات البولي اثيلين، الداخل فيإنتاج أقداح المياه الصحية والحافظات والأواني الشفافة الخاصة لحفظ الطعام،(استخدام لمرة واحدة) المستوردة من الدول والمناشئ كافة، لمدة 4 سنوات بدون تخفيض،ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية، قيام الهيئةالعامة للكمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور، واشعار دائرةالتطوير والتنظيم الصناعي إشعارًا دوريًا عن كمية الاستيرادات من المنتجاتالمذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الجمركية الإضافية التي تُجبى على المستورد منالمنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له".

ولفت البيان إلى أن "المجلس أوصى وزارةالصناعة والمعادن بمراعاة، مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاثالسابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، بيان قدرة الشركة الشاكية على سدحاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار، تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبةللاقتصاد الوطني".

وفي هذا الملف أيضا قرر "تدقيق الجهاتالرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية جمركية إضافية على المنتج المستورد، يُنفذهذا القرار بعد (120) يومًا من تاريخ إصداره".

وفي ملف الطاقة، جرت "الموافقة على توجيهدعوة رسمية إلى شركة (B1)لتقديم عرضها والدخول معها بمفاوضات لتسريع تنفيذ مشروع المنصة العائمة FSRU لاستيراد الغاز المسال، واستثناء المشروع منتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، ومنح إدارةالمشروع صلاحية الشراء المباشر، على أن يجري عرض نتائج التفاوض على المجلس الوزاريللطاقة لتقديم توصية محددة إلى مجلس الوزراء".

وأقر مجلس الوزراء "التوصية إلى مجلسالنواب بالموافقة على إضافة المستشار الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة ضمنأعضاء الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، المذكورة في مشروعقانون التعديل الأول لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، الذيحصلت الموافقة عليه بموجب قرار مجلس الوزراء (24761 لسنة 2024)، والمرسل إلى مجلسالنواب".

كما بين أنه "من أجل تنظيم وتسهيل أداءالامتحانات النهائية، خول المجلس المديرية العامة للتقويم والامتحانات، صلاحية طبعالدفاتر الامتحانية للصف السادس الإعدادي (حصرًا)، وتجهيزها من خارج العراق،استنادًا للمبررات المبينة من قبل وزارة التربية، على وفق أساليب التعاقد المنصوصعليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ولمدة سنة واحدةفقط".

وفي مجال تنظيم العلاقات الخارجية، وافق مجلسالوزراء على "استثناء جمهورية التشيك من قرار مجلس الوزراء (24933 لسنة2024)، المتضمن إلغاء مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفعالضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومتي العراق والتشيك".

وأيضا في هذا المجال "تخويل السفيرالعراقي في جمهورية التشيك صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنبالازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال، بينحكومتي العراق و التشيك، استنادًا إلى أحكام الدستور"، مضيفا "إعدادوزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسفير العراقيفي جمهورية التشيك، وفقًا للسياقات المعتمدة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلسالوزراء لاستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء".

كما وافق المجلس على ضوابط وشروط القبول فيكلية الشرطة العراقية المقدمة من وزارة الداخلية، مع الأخذ بعين الاهتمام"تحديد أجور نفقات الدراسة في كلية الشرطة للمشمولين بقرار مجلس الوزراء(24594 لسنة 2024)، وأن تتضمن الضوابط بند المعاملة بالمثل للدول الأخرى للطلابالمشمولين بقرار مجلس الوزراء المذكور آنفًا، مع مراعاة ما جاء في قانون كليةالشرطة رقم (37) لسنة 2000 ( المعدل)".