قرارات مجلس الوزراء.. رسوم إضافية على منتج "PET" وطباعة دفاتر بالخارج وشروط لكلية الشرطة

2025-02-11 20:40:08 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء. وذكر مكتب السوداني في بيان تلقته (المدى) أن الجلسة "جرت خلالها مناقشة القضايا العامة في البلاد، كما تم استعراض أهم الملفات الاقتصادية والخدمية، بجانب البحث في أولويات تنفيذ البرنامج الحكومي، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها". […]

