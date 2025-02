استثمارات الذكاء الاصطناعي ترتفع بنسبة 62% لتصل إلى 110 مليار دولار في 2024

2025-02-11 20:45:27 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: شهدت استثمارات الذكاء الاصطناعي ارتفاعًا بنسبة 62% في عام 2024 لتصل إلى 110 مليار دولار، بينما انخفض إجمالي تمويل الشركات الناشئة التابعة للقطاع الخاص (الشركات الناشئة وشركات النمو الوسيطة) بنسبة 12% ليبلغ 227 مليار دولار مقارنة بعام 2023. وأوضح تقرير نشرته شركة Dealroom للتحليلات، أن رؤوس الأموال الجريئة تركز بشكل متزايد...

