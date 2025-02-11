مؤسسة الشهداء تعلن العثور على مقبرة جماعية تعود للنظام البائد في الأنبار

2025-02-11 21:15:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الثلاثاء، العثور على مقبرة جماعية في محافظة الأنبار بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وبدلالة المتهم سعدون صبري القيسي.وقالت المؤسسة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تنفيذا للمهام الموكلة لدائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية والمفقودين وبموجب أحكام المادة رقم 13 لسنة 2015، وبناءً على توجيهات رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي ومتابعة مدير عام دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين ضياء كريم الساعدي، أجرت كوادر الدائرة الكشف الفني الاولي للمقبرة الجماعية المكتشفة حديثاً في محافظة الأنبار قضاء الفلوجة ناحية الصقلاوية".وقال رئيس الفريق الوطني للمقابر الجماعية ضرغام كامل وفقا للبيان إنه "تم إجراء كشف فني أولي على المقبرة الجماعية التي ارتكبت من قبل ازلام النظام البائد وبدلالة المتهم سعدون صبري القيسي"، مشيراً الى أن "الضحايا المكتشف جثامينهم تضمنت رجالاً ونساءً وان عمليات الإعدام تمت في موقع المقبرة وبعدد يتراوح من 20 إلى 25 شخصا بكل وجبة".وأضاف، "بعد عمليات الكشف الأولي للمقبرة ظهرت عدة رفات لأكثر من خمسة أشخاص كانوا مدفونين بشكل مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية"، مؤكداً ان "جميع أعمال الكشف والتوثيق تمت برفقة حماية القوات الأمنية الماسكة للأرض".يشار الى إن الـمقبرة المذكورة خاضعة لقانون شؤون وحماية المقابر الجماعية في قاعدة بيانات الدائرة لغرض إدراجها ضمن الخطط السنوية للفتح والتنقيب وتحديد هوية الضحايا.