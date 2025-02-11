نينوى تبحث آلية تطبيق مبادرة منح القروض لشراء منظومات الطاقة الشمسية

2025-02-11 21:15:01 - المصدر: واع

نينوى - واع - محمد حداد

بحثت محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، آلية تطبيق مبادرة البنك المركزي العراقي لمنح قروض للمواطنين لشراء ونصب منظومات الطاقة الشمسية.

وقال محافظ نينوى عبد القادر الدخيل لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه المبادرة الوطنية تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية التقليدية"، مشيرًا إلى، أن "لجنة الطاقة النيابية تعمل بشكل حثيث لدعم المحافظة عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية، من أبرزها مشروع الطاقة الحرارية في الشورة الذي يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز استدامة الطاقة في المنطقة".

وأضاف الدخيل، أننا "نتواصل مع مصرفي الرافدين والرشيد لتسهيل كفالة الموظفين الراغبين في الحصول على قروض لتركيب منظومات الطاقة المتجددة؛ لكون أغلب موظفي الدوائر رواتبهم موطنة لدى هذين المصرفين"، مشددًا على، "تشجيع وترويج هذه المبادرة الوطنية من أجل أن تكون نينوى الأولى في العراق التي تنفذ هذه المبادرة الطموحة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية الوطنية".

وبين، أننا "عقدنا اجتماعًا موسعًا بحضور رئيس لجنة الطاقة النيابية محمد نوري العبد ربه والنائب منصور المرعيد ورئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة أحمد العبد ربه والنائب الفني لمحافظ نينوى عمر نامق المولى وعدد من المسؤولين وحضر الاجتماع مديرو البنك المركزي والكهرباء ومعاون الخدمات وممثلو قسم الطاقة والشركات المنفذة والمصارف المعنية، حيث تم بحث آليات تنفيذ مشروع إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطاقة المتجددة (الشمسية) بتمويل من البنك المركزي والتي تهدف إلى تقديم قروض بدون فائدة للمواطنين".