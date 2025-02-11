السعيدي: تعزيز قدراتنا أسهم بضبط الحدود العراقية مع دول الجوار

2025-02-11 21:15:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد قائد قوات الحدود الفريق الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر السعيدي، اليوم الثلاثاء، أن تعزيز قدرات قواته أسهم في ضبط الحدود العراقية مع دول الجوار.وذكرت قيادة قوات الحدود في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الفريق السعيدي، حضر تخرج فوج المهام في قيادة قوات الحدود في مدرسة تدريب حدود المنطقة الغربية بمحافظة الأنبار".وأضافت، أن "التخرج شهد استعراضاً مميزاً تخللته ممارسات وفعاليات تدريبية، كما تم تكريم المتميزين خلال الدورة، وفي حديثه معهم، أكد القائد أن قوات الحدود شهدت قفزة نوعية في تعزيز قدراتها الامر الذي أسهم في ضبط الحدود العراقية مع دول الجوار".وتابعت أن "مقاتلي الفوج خضعوا على مدار شهرين متتاليين لتدريبات مكثفة عملية ونظرية شملت التدريب العسكري الأساس والتدريب البدني ورفع القابلية التحملية والتدريب على كافة الأسلحة".