رئيس الوزراء يوجه وزير الداخلية بفتح تحقيق بحادثة وفاة طفلين في بغداد

2025-02-11 21:15:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات وفاة طفلين بعد سقوطهما في فتحة صرف صحي في بغداد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات وفاة طفلين بعد سقوطهما في فتحة صرف صحي قرب أحد المشاريع في بغداد، ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن هذا الحادث".