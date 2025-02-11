بدلالة "قاتل الصدر".. العثور على مقبرة جماعية في الفلوجة

2025-02-11 21:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة الشهداء، يوم الثلاثاء،عن تنفيذها كشف دلالة للمقبرة الجماعية في الفلوجة، بدلالة المتهم سعدون صبريالقيسي، المسؤول عن مقتل المرجع الديني محمد باقر الصدر، فيما بينت أنه جرى اكتشافجثامين نحو 25 شخصا في المقبرة.

وقالت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز،إنه "تنفيذا للمهام الموكلة لدائرة شوون وحماية المقابر الجماعية والمفقودينوبموجب احكام المادة رقم 13 لسنة 2015، وبناءًعلى توجيهات رئيس مؤسسة الشهداء عبد الإله النائلي ومتابعة مدير عام دائرة حمايةالمقابر الجماعية والمفقودين ضياء كريم الساعدي، أجرت كوادر الدائرة الكشف الفني الاولي للمقبرة الجماعية المكتشفةحديثا في محافظة الانبار قضاء الفلوجة ناحية الصقلاوية".

وأضافت "رئيس الفريق الوطني للمقابر الجماعية ضرغام كامل أوضح انه تم اجراءكشف فني أولي على المقبرة الجماعية التي ارتكبت من قبل ازلام النظام البائدوبدلالة المتهم سعدون صبري القيسي".

وأشارت إلى أنه "الضحايا المكتشف جثامينهمتضمنت رجالاً ونساءً وان عمليات الإعدام تمت في موقع المقبرة وبعدد يتراوح من 20 –25 شخصا بكل وجبة".

وتابعت أنه "بعد عمليات الكشف الأوليللمقبرة ظهرت عدة رفات لاكثر من خمس أشخاص كانوا مدفونين بشكل مخالف لاحكامالشريعة الإسلامية"، مؤكدة أن "جميع اعمال الكشف والتوثيق تمت برفقة حماية القوات الامنية الماسكة للأرض".

يشار إلى إن الـمقبرة أعلاه والخاضعة لقانونشؤون وحماية المقابر الجماعية في قاعدة بيانات الدائرة لغرض إدراجها ضمن الخططالسنوية للفتح والتنقيب وتحديد هوية الضحايا.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني،أعلن في تغريدة له على موقع إكس، مؤخرا، وتابعتها وكالة شفق نيوز "يثبت رجالالأمن الوطني، ومعهم الجهد الأمني للدولة، أن تفانيهم يجري بالاتجاه الصحيح، نحوترسيخ القانون، وتأكيد عدم الإفلات من العقاب".