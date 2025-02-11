السوداني يوجه بتحقيق عاجل في وفاة طفلين قرب مشروع مجسرات ببغداد

2025-02-11 21:20:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياعالسوداني، يوم الثلاثاء، توجيهاً إلى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بفتح تحقيقعاجل في وفاة طفلين بسقوطهما في فتحة صرف صحي بإحدى مناطق العاصمة بغداد.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لوكالةشفق نيوز، إن الأخير "وجه وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات وفاةطفلين بعد سقوطهما في فتحة صرف صحي قرب أحد المشاريع في بغداد".

وأضاف، أن السوداني وجه أيضا "بمحاسبة المقصرينوالمسؤولين عن هذا الحادث".

وصباح اليوم، أخبر مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بانتشالجثتي طفلين من بركة مياه ثقيلة في بغداد، تابعة الى الشركة المنفذة

لمجسرات البيجية ضمن منطقة المنصور، وهما منمواليد 2016.