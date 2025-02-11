محافظ بغداد: ارتفاع نسبة إنجاز مستشفى الحرية العام إلى 70%

2025-02-11 21:25:13 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، الثلاثاء، تقدم وتيرة العمل في مستشفى الحرية العام، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز ارتفعت إلى 70 بالمئة. وقال العلوي حسب بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي في المحافظة: إن من المقرر أن يفتتح كمرحلة أولى في الشهر العاشر من العام الحالي وينجز بصورة كاملة نهاية العام الحالي ليقدم خدماته إلى أهالي العاصمة. وأشار العلوي إلى، أن المستشفى بسعة 400 سرير ويتكون من أربع بنايات وهي بناية الاستشارية البناية الرئيسية بناية الطوارئ بناية دار الأطباء المتكونة من 152 شقة، بالإضافة إلى الأعمال الأخرى من ماء ومجاري وميكانيك ومنظومة الحريق والأعمال المدنية الأخرى. ولفت العلوي إلى، أن المستشفى في حال إنجازه سيحقق نقلة نوعية في المجال الصحي في العاصمة ليضاف إلى مستشفى الشعب العام ومستشفى الفضيلية العام ضمن خطط محافظة بغداد لدعم وإسناد القطاع الصحي. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام