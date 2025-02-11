مؤسسة الشهداء: العثور على مقبرة جماعية تعود للنظام البائد في الأنبار

2025-02-11 21:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مؤسسة الشهداء اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، عن الكشف الفني الأولي لمقبرة جماعية في محافظة الأنبار تعود للنظام البائد، بحضور و بدلالة سعدون صبري القيسي ( المتهم بقتل محمد باقر الصدر).

وقالت المؤسسة في بيان "تلقته "بغداد اليوم" إنه "تنفيذاً للمهام الموكلة لدائرة شوون وحماية المقابر الجماعية والمفقودين وبموجب احكام المادة رقم 13 لسنة 2015، وبناءً على توجيهات رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي ومتابعة مدير عام دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين ضياء كريم الساعدي أجرت كوادر الدائرة الكشف الفني الاولي للمقبرة الجماعية المكتشفة حديثاً في محافظة الانبار قضاء الفلوجة ناحية الصقلاوية".

وأضافت أن "رئيس الفريق الوطني للمقابر الجماعية ضرغام كامل أوضح أنه تم إجراء كشف فني أولي على المقبرة الجماعية التي ارتكبت من قبل أزلام النظام البائد وبدلالة المتهم سعدون صبري القيسي ."

وأشار كامل بحسب البيان، إلى أن "الضحايا المكتشف جثامينهم تضمنت رجالاً ونساءً وأن عمليات الإعدام تمت في موقع المقبرة وبعدد يتراوح من 20 إلى 25 شخص بكل وجبة."

ولفت إلى أنه "بعد عمليات الكشف الاولي للمقبرة ظهرت عدة رفات لأكثر من خمس أشخاص كانوا مدفونين بشكل مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية."

وأكد رئيس الفريق على أن جميع اعمال الكشف والتوثيق تمت برفقة حماية القوات الأمنية الماسكة للأرض .

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى إن "الـمقبرة الخاضعة لقانون شؤون وحماية المقا بر الجماعية في قاعدة بيانات الدائرة لغرض إدراجها ضمن الخطط السنوية للفتح والتنقيب وتحديد هوية الضحايا."