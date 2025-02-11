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فوز الحشد الشعبي وكربلاء والسليمانية في دوري النخبة لكرة اليد

فوز الحشد الشعبي وكربلاء والسليمانية في دوري النخبة لكرة اليد
فوز الحشد الشعبي وكربلاء والسليمانية في دوري النخبة لكرة اليد
2025-02-11 21:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حققت فرق الحشد الشعبي، وكربلاء، والسليمانية، الفوز على منافسيها، مساءاليوم الثلاثاء، في ختام مباريات المرحلة الأولى من منافسات دوري النخبة لكرة اليد.

وحققفريق كربلاء الانتصار على فريق المسيب بنتيجة 33-29، وجرت المباراة في قاعة المعهدالفني المغلقة في مدينة المسيب.

وفازفريق الحشد على الكرخ بنتيجة 29-25، وجرت المباراة في قاعة نادي الجيش المغلقةببغداد.

بينمااعتبرت لجنة المسابقات في اتحاد اليد فريق السليمانية فائزاً على فريق الناصريةبنتيجة 15-0 لعدم الحضور.

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