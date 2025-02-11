فوز الحشد الشعبي وكربلاء والسليمانية في دوري النخبة لكرة اليد

2025-02-11 21:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حققت فرق الحشد الشعبي، وكربلاء، والسليمانية، الفوز على منافسيها، مساءاليوم الثلاثاء، في ختام مباريات المرحلة الأولى من منافسات دوري النخبة لكرة اليد.

وحققفريق كربلاء الانتصار على فريق المسيب بنتيجة 33-29، وجرت المباراة في قاعة المعهدالفني المغلقة في مدينة المسيب.

وفازفريق الحشد على الكرخ بنتيجة 29-25، وجرت المباراة في قاعة نادي الجيش المغلقةببغداد.

بينمااعتبرت لجنة المسابقات في اتحاد اليد فريق السليمانية فائزاً على فريق الناصريةبنتيجة 15-0 لعدم الحضور.