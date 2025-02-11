2025-02-11 21:54:05 - المصدر: ايشان

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه سيحول قطاع غزة إلى مشروع قابل للاستثمار، ولا داعي لشرائه لأنه “مدمّر”.. فيما أشار إلى أن الأردن ومصر، ستخصصان قطعتي أرض لاستقبال سكّان غزة. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع ملك الأردن عبد الله الثاني في البيت الأبيض “سوف نضمن أن يكون هناك سلام في غزة وستكون هناك […]

ظهرت المقالة ترامب لملك الأردن: لن نشتري غزة فهي مدمرة.. سنحوّلها مشروعاً أمريكياً أولاً على ايشان.



