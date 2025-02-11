2025-02-11 21:54:05 - المصدر: ايشان

أفادت وكالة بلومبرغ، اليوم الثلاثاء، بأن العراق قرر التنازل عن ديون تتعلق بصفقة توريد نفط تعود لعامي 1979 و1980 إلى دولة موزمبيق. وبحسب الوكالة، فإن وزارة المالية الموزمبيقية، أفادت بأن العراق تنازل عن 256 مليون دولار من ديون النفط التي كانت مستحقة لعقود. وتضيف، أن “موزمبيق كانت مدينةً للعراق بمبلغ إجمالي قدره 320.2 مليون دولار […]

ظهرت المقالة العراق يتنازل عن 256 مليون دولار من ديون سابقة لموزمبيق أولاً على ايشان.



