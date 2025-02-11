حكام دوري النجوم يضعون اتحاد الكرة أمام 48 ساعة حاسمة

2025-02-11 22:15:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ينتظر حكام مباريات دوري نجوم العراق 48 ساعة حاسمة بشأن مصيرهم، بعدما تفاقمت أزمة مستحقاتهم المالية، والتي ما زالت مستمرة منذ فترة طويلة، الأمر الذي دفعهم لاتخاذ قرار صارم.

وانعكست الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها الاتحاد العراقي لكرة القدم على واقع الحكام، الذين لم يتلقوا مستحقاتهم المالية لدى الاتحاد منذ العام الماضي ولم يتم صرفها، ليجدوا أنفسهم أمام وضع مالي محرج.

وقدم 15 حكمًا عراقيًّا بيانًا مشتركًا أكدوا فيه: "نود أن نحيط لجنة الحكام علمًا بأننا -الحكام الدوليين- نعلم جيدًا حجم التحديات التي يمر بها اتحاد كرة القدم، والأزمة المالية التي ترافق العمل، وطيلة الفترة السابقة وقفنا مع الاتحاد أمام هذه التحديات، وقدمنا كل ما بوسعنا من أجل أن يظهر التحكيم بأفضل صورة".

وأوضح بيان الحكام: "بعد مرور أكثر من 8 أشهر على عدم استلام المستحقات المتمثلة بأكثر من نصف المرحلة الثانية من الموسم السابق، وحتى الجولة 15 من هذا الموسم، وأنتم على علم تام بحجم المصاريف التي ترافق التحكيم من تنقل وطعام وسكن، وهذا أتعب كاهلنا كثيرًا، كوننا موظفين والرواتب على قدر المعيشة لعوائلنا، وقد أرهقنا القرض والتفكير، وبالتالي نحن مطالبون دومًا بتقديم أفضل المستويات وهذا واجبنا، ومما تقدم نرجو إيصال مطالبتنا هذه إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي، بأننا صبرنا على هذه الحالة لغاية المرحلة الأولى، وتوجد لدينا اختبارات حاليًّا، والوضع النفسي متعب ومرهق جدًّا، ويجب إيجاد حل سريع وتوفير المستحقات التي هي حقنا".

وتابع: "الحكم الدولي حسين فلاح تعرض إلى حادثة عرضت حياته لخطر الموت، ولم يتم إصدار أي عقوبة إلى حد الآن، والصورة راسخة إلى الآن في أذهاننا، وتؤثر كثيرًا في نفسيتنا، ولهذا نلتمس من اللجنة توضيح ذلك لرئيس الاتحاد عدنان درجال، وأعضاء المكتب التنفيذي من أجل سمعة العراق وديمومة المسابقة، ونحن مساندون لعمل الاتحاد وضحينا كثيرًا من أجل ذلك".

وأتم البيان: "طلبنا هذا ليس فيه نوع من الضغط أو الاحتجاج أو الإضراب لا سامح الله، ولكن هي طاقة متوفرة عند كل إنسان، ونحن وصلنا إلى نفاد هذه الطاقة التي نعدها مصدرًا لأن نكون دائمًا في الموعد، من أجل أن نكون على قدر المسؤولية في أي مهمة نكلف بها".

وفي السياق، أوضحت مصادر مطلعة ان "الاتحاد العراقي لكرة القدم يتحرك سريعًا من أجل حل مشكلة رواتب الحكام، من خلال الاقتراض من الحكومة أو أي مؤسسة أخرى لضمان استمرار منافسات دوري نجوم العراق، وعدم توقف البطولة، حيث يعمل الاتحاد العراقي على حسم مصير الحكام خلال 48 ساعة، وقبل انطلاق مباريات الجولة 20 من المسابقة".

يذكر أن الاتحاد العراقي لكرة القدم لم يقم حتى الآن بتسمية لجنتي الانضباط والاستئناف من أجل إصدار القرارات والعقوبات والمصادقة عليها.