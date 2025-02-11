مؤسسة الشهداء توضح بشأن "الشهيد الحي"

2025-02-11 22:20:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ناشدت مؤسسة الشهداء، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، المواطنين بعدم الالتفات للحملات الإعلامية التي تسيء للدولة العراقية ومؤسساتها، بما في ذلك مؤسسة الشهداء، مؤكدة أن الإساءة للمؤسسة تمثل إساءة لشهداء العراق والمضحين الذين قدموا أرواحهم في سبيل الوطن.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، تلقته "بغداد اليوم"، أن "عضو مجلس محافظة بغداد (وسام محمد إبراهيم شريف الدليمي) تم إيقاف راتبه كمصاب بتاريخ 25/2/2024 لأغراض التدقيق، ولا يزال الراتب موقوفاً حتى الآن. وأشارت إلى أن الضجة الإعلامية المفتعلة حول هذا الموضوع جاءت بعد مرور عام كامل تقريباً على اتخاذ الإجراءات القانونية، وليس قبلها".

وأكدت المؤسسة أنها "أوقفت أكثر من 22 ألف معاملة في محافظة الأنبار وباقي المحافظات لأغراض التدقيق، وما تزال تلك المعاملات متوقفة وتخضع لتدقيق لجنة الأمر الديواني 24175 في بغداد، وذلك بسبب بعض حالات التزوير والتلاعب التي تم اكتشافها".

وأشارت إلى أن "عمل المؤسسة مستمر في هذا الإطار بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، حفاظاً على حقوق الشهداء والمصابين الذين قدموا تضحيات كبيرة من أجل العراق".

ودعت المؤسسة الإعلاميين والمدونين إلى "تجنب البحث عن السبق الصحفي أو الشهرة على حساب الدقة، والابتعاد عن تزييف الحقائق والإساءة لمؤسسات الدولة الرسمية، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تضر بمصلحة الوطن وتقلل من قيمة التضحيات التي قدمها الشهداء والمصابون".

يذكر أن وسائل إعلام ومنصات في مواقع التواصل الاجتماعي تتداول انباء عن تلاعب في معاملة شهيد روج لها من قبل عضو مجلس محافظة بغداد وسام الدليمي والذي يمتلك راتبا لدى المؤسسة واوقف منذ عام للتدقيق.