2025-02-11 22:20:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الثلاثاء، (11 شباط 2025)، عن منخفضات ممطرة متعاقبة حتى بداية شهر رمضان.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حسب التوقعات بشأن تحسن المنظومة الجوية وتشكل منخفضات ممطرة متعاقبة تزور البلاد خلال الأيام القادمة تستمر بشكل متعاقب حتى أول أيام شهر رمضان".

وبين أن "فجر الغد الأربعاء البلاد على موعد مع أول منخفض ممطر متوسط الفعالية يبدأ تأثيره من الجنوب الغربي ويتوسع نهاراً بأغلب المدن الجنوبية وأجزاء من مناطق الفرات الأوسط".

وأضاف، أن "هناك منخفضا من صوب آخر يبدأ فجر بعد وم غد الخميس تحديدا المدن الشمالية مسببا أمطارا بين متوسطة قد تغزر في أجزاء، كما أن التوقعات تشير إلى عودة منخفض ممطر يؤدي تساقط أمطار مختلفة الشدة يبدأ يوم الأحد القادم الموافق 16 شباط الحالي خاصة المناطق الوسطى والجنوبية".

وختم الراصد الجوي قوله، إن "منخفضات ممطرة ستكون في يوم 20 شباط الحالي تعقبه منخفض قبل نهاية الشهر كذلك تستمر الحالات الماطرة مطلع شهر آذار تزامنا مع غرة شهر رمضان المبارك ومعدلات الحرارة ستبقى مقاربة".