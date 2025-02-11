وزير الخارجية: العراق يعمل على إعداد أجندة شاملة للقمة العربية

2025-02-11 23:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، أن العراق يعمل على إعداد أجندة شاملة للقمة العربية في بغداد.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، ترأس يوم الثلاثاء الاجتماع التحضيري العاشر للقمة العربية المزمع عقدها في بغداد خلال العام الحالي، وشهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى، من بينهم وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ووزير الثقافة، أحمد فكاك البدراني، والأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الإدارية والفنية احمد نايف رشيد الدليمي إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية الأخرى".وأضاف، أن "الاجتماع ناقش آخر المستجدات المتعلقة بالتحضيرات الجارية لاستضافة القمة العربية الرابعة والثلاثين في بغداد، حيث استعرض الحاضرون مستوى الجاهزية في مختلف القطاعات التنظيمية، لضمان نجاح القمة وإبراز العراق كدولة آمنة ومستقرة تلعب دورًا فاعلًا في المنطقة العربية".وأكد حسين، بحسب البيان، على "أهمية تعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنظيم القمة بأعلى المستويات"، مشدداً على "ضرورة تكثيف جهود اللجان المتخصصة لمتابعة الجوانب التنظيمية والفنية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية والصحية والخدمية، لضمان استقبال الوفود العربية المشاركة بالشكل الأمثل".وأشار وزير الخارجية إلى أن "العراق يعمل على إعداد أجندة شاملة للقمة، تتناول أبرز القضايا العربية، وفي مقدمتها تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".ولفت البيان الى أن " استضافة العراق للقمة العربية تُعد خطوة مهمة تعكس مكانته المتصاعدة على الصعيدين العربي والإقليمي، حيث أكد المشاركون في الاجتماع أن انعقاد القمة في بغداد يعكس دور العراق المحوري في تعزيز الاستقرار ودعم التعاون العربي المشترك".وبين، ان "هذه الاجتماعات التحضيرية تأتي ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة العراقية لضمان نجاح القمة العربية المقبلة، المقرر عقدها في بغداد خلال العام الحالي."