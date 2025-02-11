شركات الطيران اللبنانية نفدت تذاكرها.. مصدر يكشف سبب زيادة الرحلات الجوية لبيروت

2025-02-11 23:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، مساء اليوم الثلاثاء،عن السبب الحقيقي وراء زيادة عدد الرحلات الجوية من العراق إلى لبنان، مبيناً أنتذاكر شركات الطيران اللبنانية نفدت تذاكرها من بغداد إلى بيروت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "زيادةعدد الرحلات الجوية إلى لبنان، يأتي في إطار إفساح المجال لمئات العراقيينالراغبين بمغادرة البلاد خلال الأيام المقبلة باتجاه لبنان لغرض المشاركة في تشييعالأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، والذي يصادف في الـ23 من الشهر الجاري".

وأضاف أن "كل الرحلات الجوية للشركاتاللبنانية نفدت تذاكرها خلال الأيام الماضية، ما دفع العراق لزيادة عدد رحلاتالخطوط الجوية العراقية مع اقتراب موعد التشييع".

وكان وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي،وجّه قبل قليل، الخطوط العراقية بزيادة الرحلات إلى بيروت بمعدل رحلتين يومياً،ابتداءً من 21 شباط/ فبراير الجاري.

وقُتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله في27 أيلول 2024، بهجوم إسرائيلي استهدف مكان تواجده تحت الأرض، ودُفن سرا وبشكلمؤقت (ما يسمى وديعة في العقيدة الشيعية) وفقا لقرار ديني حيث اعتبر مسؤولو حزبالله أن الوضع الأمني ​​غير آمن للغاية بحيث لا يتمكن المسؤولون والزعماء الدينيونمن الظهور علنا ​​لتكريمه.

وأعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني الحالي، نعيمقاسم، إن سلفه حسن نصر الله سيوارى الثرى في 23 شباط بعد نحو 5 أشهر من مقتله.