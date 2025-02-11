2025-02-11 23:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الثلاثاء، بمصرع وإصابة ثمانية أشخاصبحادث سير، فيما حاولت فتاة الانتحار "حرقاً" قبل أن يتمكن أهلها منإنقاذها ونقلها للمستشفى، في حين تعرض شخص لسرقة مبلغ مالي منه خلال مشاجرة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع على الطريق العام الرابط بينالناصرية والشطرة، قرب منطقة آل جهل، نتيجة تصادم عجلتين صالون، حيث أدى الحادثلمصرع شخص واحد وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة".

وأضاف"تم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، والمصابين إلى المستشفى لتلقيالعلاج".

وأشارالمصدر إلى أن "القوات الأمنية سجلت محاولة انتحار لفتاة أقدمت على حرق نفسهاداخل حمام منزلها بقضاء قلعة سكر شمالي ذي قار، واستطاع أهلها إنقاذها ونقلها إلىالمستشفى لغرض العلاج وتبين أنها مصابة بحروق تتجاوز نسبتها الـ80%".

ولفتإلى أن "دوافع الانتحار ما تزال غامضة لدى الأجهزة الأمنية".

منجانب آخر، بين المصدر أن "سائق عجلة نوع (ستاركس) سجل بلاغاً لدى السلطات الأمنيةيفيد بدخوله بشجار مع ثلاثة أشخاص يستقلون عجلة صالون، نتيجة مضايقة في أحد الطرقشمايل الناصرية، حيث تشاجروا معه وبعد نهاية الشجار تفقد عجلته واتضح أنه تمت سرقةمبلغ 12 مليون دينار من داخل عجلته وطلب الشكوى ضدهم".