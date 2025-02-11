صحة صلاح الدين تعتزم افتتاح مركز متخصص بجراحة القلب

2025-02-11 23:35:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع - فليح العبيديأعلنت دائرة صحة محافظة صلاح الدين، عزمها افتتاح مركز متخصص بجراحة القلب.وقال المخول بصلاحيات مدير عام صحة صلاح الدين الصيدلاني خالد برهان لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مركز جراحة القلب سوف يكون تكميليا لمركز القسطرة القلبية"، لافتا الى ان "هناك متطلبات من قبل وزارة الصحة ستعمل الدائرة على توفيرها في الفترة المقبلة".واضاف ان "وزارة الصحة نسبت احد الاخصائيين جراحة القلب ضمن اعادة التعيين الى المركز وسيباشر خلال الايام المقبلة، وبعد مباشرته سيتم نجهيز صالات العمليات بالمستلزمات والاجهزة الطبية التي يحتاجها المركز من اجل فتح مركز مؤقت في مستشفى تكريت التعليمي لحين الانتهاء من بناء مركز متخصص في دائرة صحة صلاح الدين، يخدم ابناء المحافظة لامراض القلب والقلب المفتوح ".وعن مستشفى العلم الجديد، أكد انه " بعد استلامه من قبل الشركة المنفذة الان يتم تجهيزه من قبل محافظة صلاح الدين ودائرة صحة صلاح الدين ايضا ، بالإضافة الى نقل الاثاث والمعدات الى المستشفى الجديد التي سيتم افتتاحة من قبل الوزير ومحافظ صلاح الدين".