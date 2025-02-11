إصابة 5 اطفال اثناء عبثهم بلغم شمالي البصرة

2025-02-11 23:40:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، بإصابة 5 أطفال بانفجار مخلفات حربية في منطقة القرنة بمحافظة البصرة.

وأوضح المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "الحادثة وقعت عندما كان الأطفال يلعبون في منطقة مفتوحة تحتوي على مخلفات حربية من بقايا الحروب السابقة".

ونقل المصدر أن "الأطفال المصابين تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما لا تزال حالتهم الصحية غير معروفة بالتفصيل".





وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار معاناة العديد من المناطق العراقية من انتشار المخلفات الحربية غير المتفجرة، والتي تشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين، خاصة الأطفال الذين قد يجهلون خطورتها.



