بغداد/ المدى كتب الاستاذ فخري كريم رئيس مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون مقالاً حول ما يجري في فلسطين وتطورات المنطقة، ننشر نصه كاملاً: ثمانية عقود وأربع سنوات ولّت على "أمة العرب" منذ "نكبة فلسطين" وشعوبنا مكرهة على ذل العيش في كنف أنظمة وحكومات متعاقبة، ظلت ترفع شعار التحرير واستعادة القدس وبسط سلطة الدولة الفلسطينة التي […]

