العراق يتنازل عن 256 مليون دولار من ديون سابقة لهذه الدولة

2025-02-11 23:50:08 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أفادت وكالة بلومبرغ، اليوم الثلاثاء، بأن العراق قرر التنازل عن ديون تتعلق بصفقة توريد نفط تعود لعامي 1979 و1980 إلى دولة موزمبيق. وبحسب الوكالة، فإن وزارة المالية الموزمبيقية، أفادت بأن العراق تنازل عن 256 مليون دولار من ديون النفط التي كانت مستحقة لعقود. وتضيف، أن “موزمبيق كانت مدينةً للعراق بمبلغ إجمالي قدره 320.2 […]

